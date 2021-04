¿Mayor de 80 años y no lo han vacunado? Habilitan citas por WhatsApp

Los adultos mayores de 80 años que no han sido vacunados, tienen una nueva opción: COOPESANA R. L. habilitó un número de WhatsApp para consultar y poder agendar la cita.

Eso sí, el servicio es solo para vecinos de Santa Ana y Escazú, así como de San Francisco y San Antonio de Desamparados.

Se ha identificado que los pacientes pierden la cita por no contestar la llamada telefónica, no tener datos actualizados en el Área de Salud o, incluso, cuando habían decidido no colocarse la dosis por miedo.

Los ciudadanos de oro o sus familiares podrán enviar por mensaje los siguientes datos: nombre completo, número de cédula, dirección exacta y teléfono. Luego, el personal de salud los contactará para agendar la cita de la primera dosis.

“Es importante mencionar que la persona debe estar afiliada al Área y sus datos deben estar actualizados en el sistema de EDUS”, indica el doctor Esteban Medina, director médico del Área de Salud de San Francisco-San Antonio - Desamparados.

Las autoridades aclararon que las líneas no son para solicitar citas ni medicamentos, solo para las vacunas contra COVID-19.

Los asegurados de Santa Ana deben escribir al número de WhatsApp 8728-9559; los de Escazú al 8510-3443; y los de San Francisco - San Antonio al 8357-5335.

“Como cooperativa de salud prestadora del servicio queremos llegar a la mayor cantidad de personas inmunizadas. En el transcurrir de los meses y con el trabajo diario, nos hemos dado cuenta que necesitamos abrir nuevas plataformas para garantizarnos que estamos protegiendo al grupo más vulnerable”, dijo el doctor Luis Beirute, gerente general de COOPESANA R.L.

La plataforma llega en un momento clave: esta semana estas áreas de salud recibirán la mayor cantidad de dosis desde que se inició el proceso de vacunación.

Según informó COOPESANA, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enviará a Santa Ana un total de 215 frascos para un total de 1.290 dosis, mientras que anteriormente recibía entre 80 a 100 frascos.

San Francisco - San Antonio Desamparados recibirá 184 frascos, es decir 1.104 dosis. En semanas pasadas llegaban de 115 a 120 frascos.

Por su parte, Escazú recibirá 380 frascos, 2.280 dosis. En las semanas pasadas los abastecían con 700 y 800 dosis.