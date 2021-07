¿Mayor de 40 años? En estos lugares podrá vacunarse durante el fin de semana

Con el objetivo de acelerar la vacunación, áreas de salud y hospitales, con apoyo de empresas privadas, tendrán jornadas de vacunación masivas.

En esta nota recopilamos la información y le brindamos todos los detalles que debe considerar.​

A partir de este sábado 17 de julio, el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia estará aplicando dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer.

¿Es con cita? No.

¿Es con cita? No.

¿Es con cita? No.

¿Es con cita? No.

¿Quiénes pueden ir? Todos los interesados de los 40 a los 57 años con y sin factores de riesgo que no hayan recibido la primera dosis.

El Área de salud de San Pablo implementa plan de contingencia para avanzar en la vacunación contra el COVID-19 en población herediana.



¿Dónde? Sede de San Pablo (ambos días), Salón Multiusos de Miraflores (sábado) y Salón Comunal Los Heredianos (domingo).



¿Quiénes pueden ir? Grupo 3 (personas entre 12 y 57 años con factores de riesgo) y personas entre 40 y 57 años sin factores de riesgo.

¿Es con cita? No.

¿Cuál es el horario? Sábado 17 de julio y domingo 18 de julio de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

El Área de Salud de Tibás implementa plan de contingencia para avanzar en la vacunación contra el COVID-19 en población herediana.



¿Dónde? Universidad Hispanoamericana, en Anselmo Llorente de Tibás.



¿Quiénes pueden ir? Población entre 40 y 57 años sin factores de riesgo.

¿Es con cita? No.

¿Cuál es el horario? Sábado 17 y domingo 18 de julio desde las 8 a. m., hasta las 2:30 p. m.



Adicionalmente, la próxima semana, del lunes 19 al viernes 23 de julio, continuará la vacunación contra el coronavirus desde las 8 a. m. hasta las 5:30 p. m., en la Hispanoamericana.

El hospital Nacional de Niños se une a la vacunación de personas de 40 años o más, con o sin factores de riesgo que no hayan recibido su primera dosis de vacuna contra COVID-19.

¿Dónde? Unidad de Terapia Recreativa, ingreso por Calle 20, entrada de Emergencias.



¿Quiénes pueden ir? Población de 40 años o más, con o sin factores de riesgo que no hayan recibido su primera dosis.

¿Es con cita? No.

¿Cuál es el horario? Sábado 17 de julio, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Del lunes 19 julio al viernes 23 de julio, 7:00 a.m. a 5:00 p.m. No se vacuna el domingo 18 de julio.

Hospital Max Peralta, Cartago.

Este viernes 16 de julio dio inicio la campaña de vacunación contra la COVID-19 en el Hospital Maximiliano Peralta. Se administrarán un total de 2328 dosis del 16 al 26 de julio.







¿Dónde? Clínica Alfredo Volio de la Consulta Externa, diagonal al hospital.

¿Quiénes pueden ir? Población de 40 años en adelante, con o sin factores de riesgo, que no haya sido vacunado y habitantes de cualquier zona del país. ¿Es con cita? No. ¿Cuál es el horario? Del 16 al 26 de julio en horario de 7 a. m. a 6 p. m. Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, San José. ¿Dónde? Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología.

¿Quiénes pueden ir? Personas mayores de 40 años con y sin factores de riesgo. ¿Es con cita? No. ¿Cuál es el horario? Este sábado 17 y este domingo 18 de julio de 8 a. m. a 5 p. m. Centro de Desarrollo Social (CEDESO), San José. ¿Dónde? Centro de Desarrollo Social (CEDESO).

¿Quiénes pueden ir? Personas mayores de 40 años sin factores de riesgo. También personas menores de 40 años que cumplen los requisitos de los grupos priorizados que hayan quedado rezagadas. Se recibirán únicamente a personas adscritas al área de Salud Zapote-Catedral. ¿Es con cita? No. ¿Cuál es el horario? Este sábado 17 de julio de 8 a. m. a 5 p. m. El domingo no se vacunará. Hospital San Juan de Dios, San José. ¿Dónde? En el edificio anexo, ubicado al costado sur del Parque La Merced.

¿Quiénes pueden ir? Personas mayores de 40 años, con o sin factores de riesgo. ¿Es con cita? No. ¿Cuál es el horario? Del sábado 17 al lunes 26 de julio de 6 a. m. a 8 a. m. Hospital Víctor Manuel Sanabria Martínez, Puntarenas. ¿Dónde? Hospital Víctor Manuel Sanabria Martínez.

¿Quiénes pueden ir? Personas mayores de 40 años con o sin factores de riesgo. Igualmente, menores de 40 años de los grupos anteriormente priorizados que no han recibido su primera dosis. ¿Es con cita? No. ¿Cuál es el horario? Sábado 17 de julio de 8 a. m. a las 4 p. m. y en el caso del domingo 18 de julio será de 8 a. m. a 3 p. m. Área de Salud de Cartago.

Área de Salud de Cartago implementa plan de contingencia para avanzar en la vacunación contra el COVID-19 en población herediana.

¿Dónde? Escuela Jesús Jiménez, Colegio Universitario de Cartago (CUC) y Centro Cívico. ¿Quiénes pueden ir? Personas mayores de 40 años y más con o sin factores de riesgo que reciben atención en alguno de sus Ebais (La Lima, Ochomogo, Llano Grande, Loyola, San Nicolás (Taras), Quircot, Occidente, Oriente 1 y 2, Asís, Pitahaya Norte y Sur, Caballo Blanco diurno y ampliado, Manuel de Jesús 1 y 2, Lourdes, Dulce Nombre, Agua Caliente, San Blas, Carmen 1 y 2, Oriente 1 y 2, Cocorí). ¿Es con cita? No. ¿Cuál es el horario? El Colegio Universitario de Cartago (CUC) será un vacunatorio permanente desde el sábado 17 hasta el domingo 25 de julio en horario de atención desde las 8:30 a. m. hasta las 4 p. m. En la Escuela Jesús Jiménez el puesto de vacunación estará habilitado el sábado 17 y domingo 18 de julio en horario de 8:30 a.m. hasta las 4 p.m. y por día se dispondrán de 300 vacunas para colocar a quienes se acerquen a este sitio. En ese mismo horario y solo este fin de semana, el Centro Cívico se sumará a esta jornada como sede de vacunación donde se podrá atender a 300 personas por día para recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. El Ebais de Caballo Blanco habilitará su vacunatorio el sábado 17 de julio para aplicar 36 dosis en horario de 8 a. m. hasta las 2 p. m. El Ebais de Llano Grande realizará la jornada de vacunación el sábado 17 y domingo 18 de julio, donde la meta es lograr la vacunación de 198 personas por día. Para lograr este objetivo laborarán desde las 9 a. m. hasta las 4 p. m. Todos los Ebais del Área de Salud Cartago (23) se sumarán a esta jornada de vacunación a partir del lunes 19 de julio y hasta el viernes 23 de julio: aplicarán 36 vacunas por día en horario de 8 a. m. a 2 p. m.

Importante recordar