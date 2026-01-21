“Más que una despedida, agradecimiento”: El sentido abrazo de Celso Gamboa con su hermana

La salida de Celso Gamboa de los Tribunales del I Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, tuvo matices de despedida.

Si bien no ha habido vez en que el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública no se funda en un abrazo con su hermana y abogada, Natalia Gamboa, el de este miércoles fue diferente (vea video adjunto de Telenoticias).

Antes de ser esposado, mientras estaba rodeado de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el exjerarca aprovechó para aferrarse a la única allegada que tenía cerca. Esta última acompañó el gesto con sentidos besos.

El momento se prolongó por casi un minuto y no pudo ser grabado con motivo de las restricciones impuestas a la prensa sobre la imagen y voz de Gamboa.

Luego, el exmagistrado dirigió unas palabras a su codefensor, Michael Castillo, y a la distancia indicó a su papá, Manuel Gamboa: “Chao papi, te amo”.

"Todos somos humanos y estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Sería incorrecto no tener sentimientos con lo que nos pueda esperar. Entonces la parte emotiva siempre nos va a caracterizar como personas y es un tema muy normal", comentó al respecto el representante legal. "(Fue en) tono de agradecimiento, no podríamos hablar de despedida porque todavía no se ha resuelto de manera firme la solicitud de extradición. Es un tema de agradecimiento por todo lo que se ha venido haciendo. Para nadie es un secreto que tanto mi persona como doña Natalia hemos estado al frente de todos los procesos desde el momento que don Celso cayó en la solicitud de extradición. Más que una despedida, fue un agradecimiento, porque todavía no podríamos definir si él se va a ir o no se va a ir", agregó.

Vía libre

Y es que el panorama de Celso Gamboa se vislumbra oscuro. El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública acogió un criterio de oportunidad presentado por la Fiscalía, con el que el camino para su entrega a Estados Unidos quedó despejado.

Su envío al gigante norteamericano pende de una resolución. Si bien la extradición del exmagistrado fue concedida el 7 de octubre pasado por el Tribunal Penal del Circuito Judicial de San José, la misma fue apelada por el exministro y su defensa.

La evacuación de su recurso está pendiente por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José. Para esa sentencia, el único plazo que existía venció el 13 de enero anterior.

"Ya no habría ningún impedimento legal que, en caso de que el tribunal declarara sin lugar los recursos de la apelación, impida su extradición", explicó Michael Castillo. "Lo que quedaría, en caso de que se declarara sin lugar el recurso, es simplemente un trámite administrativo del país requirente, con la administración de acá, temas migratorios, temas de coordinación de vuelos, en caso de que así se ordenara. Sin embargo, un tiempo estimado no tendríamos. Podría ser un día, podría ser un mes, podrían ser dos meses. Queda sujeto a la logística que esto lleve", agregó.

El abogado ha sido insistente en que, sin importar cuan complicado pueda ser el presente proceso, en la defensa no pierden la fe de que su apelación sea acogida.

Tal decisión la deberán tomar los jueces Gustavo Gillén, Rosaura Chinchilla e Isabel Solís.

“Limitaciones económicas”

Aun con la expectativa de qué sucederá, el entorno legal de Celso Gamboa se refirió por primera vez a las posibilidades que el exmagistrado tiene para defenderse en Estados Unidos.

El abogado Michael Castillo insistió en que, contrario a lo que establece la acusación estadounidense, su cliente tiene “limitaciones económicas” para contratar una representación legal en el gigante norteamericano.

"Muchos señalamientos han venido a decir que hay un poderío económico producto de la supuesta actividad narcotraficante que Celso en grado probable realizaba, y que por eso tiene un poderío económico. Eso no es cierto. Ni nosotros ni Celso tienen la capacidad económica de pagar una defensa técnica particular en los Estados Unidos", aseguró el jurista.

En esa línea, Castillo apuntó que la contratación de un abogado particular en ese país no es factible para el exmagistrado ni siquiera con los bienes que le fueron inmovilizados tras su inclusión en los registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 18 de agosto pasado.

La única alternativa es, entonces, que al exministro se le otorgue un defensor público.