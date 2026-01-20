Defensa de Celso Gamboa sobre recurso contra extradición: “La fe nunca se pierde”

En la defensa de Celso Gamboa, lo último que se pierde es la fe.

Uno de los abogados del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, Michael Castillo, así lo hizo ver al ser consultado sobre la esperanza que se le guarda al recurso presentado contra la extradición ordenada el 7 de octubre anterior por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José.

"La fe nunca se pierde. Es lo último que podemos perder. Si perdemos la fe, perdemos todo. Nosotros creemos que la defensa técnica hizo un buen recurso de apelación y ha hecho una buena estrategia de defensa durante todos estos casi ocho meses", subrayó el jurista.

En esa línea, Castillo se dijo expectante por la resolución en la que trabaja el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José.

Pero el defensor, además, se mostró tranquilo por el tiempo que ha tomado el órgano jurisdiccional, que ya excede por seis días el plazo límite para una resolución.

"Creemos que el tribunal está entrando a valorar todas esas circunstancias. Es una situación que no analizó el Tribunal Penal de San José y que el Tribunal de Apelación sí está dando la tarea de revisar punto por punto los alegatos de la defensa, no solamente de don Celso, sino de las otras dos personas sujetas a extradición, que también se encuentran dentro de este expediente", subrayó el abogado.



De igual forma, el jurista afirmó que, desde su perspectiva, es viable el criterio de oportunidad presentado el martes pasado por el Ministerio Público en una causa por presunto cohecho propio, tráfico de influencias y perjurio, que busca separar al exjerarca para agilizar su entrega a Estados Unidos.

Si bien Castillo reconoce que la solicitud llega tarde por parte de la Fiscalía, también cree que existen circunstancias suficientes para que se admita el pedido, como una excepción.

Ello se conocerá hasta el próximo miércoles, cuando el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública (a cargo del debate) se pronuncie al respecto.