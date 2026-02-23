Más de un millón de estudiantes inician curso lectivo este lunes

Este lunes empezó oficialmente el curso lectivo 2026 para 1.088.000 estudiantes distribuidos en 5.315 centros educativos públicos en todo el país, según datos del Ministerio de Educación Pública (MEP).

El inicio de clases también implica la labor de 88.000 funcionarios que estarán a cargo del proceso educativo durante este año (ver video adjunto en la portada).

Uno de los puntos donde comenzó la jornada fue la sede de la Escuela Buenaventura Corrales, conocida como el Edificio Metálico, en San José, donde estudiantes de preescolar y primaria vivieron su primer día entre emociones y expectativas.

Cambios en aulas y uniformes

Para este curso lectivo, el MEP estableció grupos de un máximo de 25 estudiantes por sección, decisión anunciada semanas atrás con el objetivo de mejorar la dinámica en las aulas.

También se implementaron modificaciones en los uniformes:

En primaria se utilizará camisa tipo polo unisex de color blanco.

Los estudiantes de sexto grado podrán portar una camisa tipo polo de color distintivo.

En territorios indígenas será opcional el uso del vestido tradicional propio de su cultura.

Además, se mantienen restricciones como la prohibición de cabello teñido, maquillaje y accesorios.

De acuerdo con el calendario oficial, las vacaciones de Semana Santa iniciarán el lunes 30 de marzo. El receso de medio periodo será del 6 al 17 de julio y el curso lectivo concluirá el 9 de diciembre.

﻿ Acto oficial

El inicio oficial del curso lectivo contará con un acto protocolario en la Escuela Buenaventura Corrales a las 9:30 a.m., con la presencia del presidente Rodrigo Chaves Robles.

Con el sonido de las campanas en la mayoría de centros educativos del país, arranca así el ciclo lectivo 2026 para más de un millón de estudiantes que comienzan un nuevo año de aprendizajes y desafíos.