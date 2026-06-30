Más de la mitad de estudiantes de universidades públicas financian su carrera con becas

Las becas universitarias se mantienen como el principal apoyo económico para las personas estudiantes de la educación superior pública en Costa Rica. Así lo revela el estudio Caracterización de la población estudiantil universitaria estatal 2025, presentado este martes por el Consejo Nacional de Rectores (Conare).



La investigación indica que el 52,9% del estudiantado financia sus estudios mediante una beca universitaria. Además, el 38,5% depende exclusivamente de este beneficio para continuar su formación académica.



El informe también muestra que el 44,7% de los alumnos recibe becas otorgadas por condición socioeconómica.



El estudio representa a una población de 115.570 estudiantes matriculados durante el primer ciclo lectivo de 2025. La investigación se elaboró con una muestra de 12.214 personas de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).



Los resultados también reflejan que el 40,4% del estudiantado recibe apoyo económico de su familia. Otro 22,1% obtiene ingresos mediante actividades laborales remuneradas para cubrir sus gastos universitarios.



Conare señala que los hogares de los universitarios presentan ingresos promedio inferiores al promedio nacional. El informe también registra una reducción en la cantidad de estudiantes que trabajan. El porcentaje pasó de un 30% en la medición anterior a un 22,1% en la edición de 2025.



La investigación también evidencia que las mujeres representan el 59% de la población estudiantil de las universidades públicas, mientras que los hombres corresponden al 40,5%. Además, el 19,1% de las estudiantes son madres de familia. Este grupo dedica más tiempo a labores domésticas y de cuido no remuneradas.



En materia de convivencia, el 50% del estudiantado vive con sus padres. Un 16,8% reside con otros familiares. El 10,6% vive solo. El 9,9% comparte vivienda con su pareja y el 6,4% convive con amistades o compañeros de estudio.



El estudio también señala que el 14,2% de las personas estudiantes tiene hijos. Además, el 17,5% es el principal sostén económico de su hogar.

