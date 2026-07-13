Más de la mitad de atenciones por insomnio en la CCSS corresponden a mujeres

Periodista: Paola Zamora.

Conciliar el sueño se ha vuelto cada vez más difícil para muchas personas en el país. Durante 2025, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registró un promedio de 157 consultas diarias relacionadas con este trastorno del sueño y más de la mitad de las atenciones correspondieron a mujeres.



De acuerdo con un estudio de la Universidad Hispanoamericana (UH), entre 2021 y 2025 la CCSS atendió en promedio entre 85 y 96 mujeres por día debido al insomnio. Los datos reflejan una mayor incidencia de este trastorno en la población femenina (ver video adjunto de Telenoticias en la portada).

​Efectivamente, las mujeres al experimentar mucho más cambios hormonales, pueden estar más expuestas a desarrollar trastornos del sueño, como el insomnio, a diferencia de los hombres. ", explicó Dr. Luis Diego Ballastero, psicólogo clínico de la UH.

Especialistas señalaron que el insomnio afecta la calidad del descanso. También advirtieron que puede favorecer la aparición de otros problemas de salud si no recibe atención oportuna.



​"El insomnio puede también desencadenar otro tipo de padecimientos o trastornos, como el estrés, tipos de ansiedad y depresión ", aseguró el Dr.Ballestero.

Además, se recomienda mantener horarios regulares para dormir, reducir el uso de pantallas antes de acostarse y buscar atención médica cuando las dificultades para dormir se mantienen de forma persistente.







