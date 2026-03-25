Más de 500 insumos vencidos en MOPT revelan grave descontrol en señalización vial

Un informe de auditoría interna del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reveló serias deficiencias en la gestión del Departamento de Señalización Vial.

En las bodegas de la institución se acumulan más de 500 unidades de pintura vencida o próxima a vencer, además de materiales sin uso y sin asignación a proyectos específicos.

El informe señala una gestión deficiente de inventarios, con ausencia de controles sobre entradas, salidas y almacenamiento de insumos. Incluso, no existe un registro claro sobre el uso de materiales reutilizados en la confección de señales de tránsito.

Según la auditoría, esta situación responde a una planificación inadecuada, que ha llevado a la compra de materiales sin vinculación directa con proyectos. Esto no solo incumple la normativa vigente, sino que además genera pérdidas económicas y un uso ineficiente de los recursos públicos.

El análisis también evidencia fallas en la planificación y supervisión de los proyectos de señalización vial, entre ellas la ausencia de un programa anual de trabajo, registros incompletos y falta de control sobre el avance de las obras.

La auditoría advierte que estas deficiencias afectan directamente a los usuarios de las vías, al limitar una señalización oportuna y adecuada.

Ante este panorama, se emitieron recomendaciones urgentes para corregir las fallas y garantizar una gestión más eficiente en un área clave para la seguridad vial.

Telenoticias solicitó al MOPT una respuesta sobre el informe; al cierre de edición, la consulta seguía en trámite.