Más de 4 mil estudiantes de secundaria inician pruebas nacionales estandarizadas

Más de 4 mil estudiantes de último año de secundaria iniciaron esta semana las pruebas nacionales estandarizadas, requisito obligatorio para acceder a la educación universitaria.

Este martes se aplicará el examen de Matemáticas, seguido por Español, Ciencias y Educación Cívica en los próximos días.

Las pruebas constan de 200 ítems en total, distribuidos en cinco asignaturas, y representan el 50% de la nota final del curso lectivo.

Estas evaluaciones buscan medir el dominio académico de los estudiantes en áreas clave y forman parte del proceso de admisión a instituciones de educación superior.