Nacional
Más de 4 mil estudiantes de secundaria inician pruebas nacionales estandarizadas
Las pruebas constan de 200 ítems en total, distribuidos en cinco asignaturas.
Más de 4 mil estudiantes de último año de secundaria iniciaron esta semana las pruebas nacionales estandarizadas, requisito obligatorio para acceder a la educación universitaria.
Este martes se aplicará el examen de Matemáticas, seguido por Español, Ciencias y Educación Cívica en los próximos días.
Las pruebas constan de 200 ítems en total, distribuidos en cinco asignaturas, y representan el 50% de la nota final del curso lectivo.
Estas evaluaciones buscan medir el dominio académico de los estudiantes en áreas clave y forman parte del proceso de admisión a instituciones de educación superior.