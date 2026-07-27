¡Más de 300 kilómetros de fe! Romeros desafían cansancio rumbo a los pies de La Negrita

Un grupo de 23 romeros de Río Claro en Golfito, Puntarenas, inició el pasado 20 de julio su tradicional caminata hacia la Basílica de los Ángeles en Cartago, donde esperan llegar en los próximos días tras haber recorrido 304 kilómetros en un periodo de 11 días.



La peregrinación comenzó a las 3:50 de la madrugada en Paso Canoas, en la frontera con Panamá. Ese primer día los romeros caminaron 18 kilómetros hasta Ciudad Neily.



Durante el recorrido, los devotos avanzan por la Carretera Interamericana Sur con promesas y agradecimientos a la Virgen de los Ángeles por favores y milagros que, según manifiestan, han recibido. Al pasar por Río Claro, unas 60 personas más se unieron a la romería, una tradición religiosa que se mantiene desde hace varios años.



A lo largo del recorrido, los peregrinos realizan paradas en distintas comunidades, donde vecinos los reciben con alimentos, espacios de descanso y actividades religiosas antes de continuar su camino.



Este lunes 27 de julio hicieron una parada en Mercedes de Cajón, en Pérez Zeledón, donde varias familias les ofrecieron desayuno. Posteriormente, retomaron la caminata con destino a Casa Sinaí, lugar donde pasarán la noche. Para este martes tienen previsto continuar su recorrido e iniciar el ascenso al Cerro de la Muerte.

Romeros de Río Claro.

Melissa Solano, vecina de San Vito de Coto Brus y médica que labora en Ciudad Neily, forma parte del equipo que brinda atención a los romeros durante la caminata.

Según explicó, los principales retos han sido enfrentar las condiciones climáticas y las extensas jornadas de recorrido.

"Ha sido un reto muy importante por el tema del clima. Lo que más les ha pasado la factura son las horas; el primer día algunos duraron hasta 15 horas caminando", indicó Solano.

Solano señaló que durante el trayecto han recibido el respaldo de personas que encuentran en la carretera, quienes les ofrecen palabras de ánimo y apoyo.



También explicó que el equipo médico insiste en la importancia de la hidratación debido a la pérdida de líquidos durante la caminata.

"Los hemos regañado a algunos para que se hidraten bien porque en esto hay mucha pérdida de agua", comentó Solano.

Además, informó que especialistas en terapia física acompañan la romería brindando masajes a quienes presentan sobrecarga muscular o calambres, con el fin de que puedan continuar el recorrido.



Sobre el paso por el Cerro de la Muerte, indicó que las bajas temperaturas también representan un desafío para los peregrinos.

"El tema de la temperatura baja en el Cerro de la Muerte provoca deshidratación, pero estamos tomando todas las previsiones para que cuando pasemos por ahí todos vayan bien", afirmó Solano.

Finalmente, Solano expresó que la experiencia ha significado un momento importante en su vida y destacó que brinda su servicio de manera voluntaria durante la romería.

"La romería ha tocado mi vida de una forma muy bonita. Yo también soy romera, pero los ayudo y doy mi servicio puro y genuino para todos los romeros", concluyó Solano.

Como todos los años, cientos de miles de romeros caminan previo al 2 de agosto en un acto de fe y sacrificio por milagros concedidos y peticiones.

Todos los años, poco más de un millón de personas visitan a la Negrita en romería.

