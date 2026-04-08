Más de 18 mil estudiantes siguen fuera de las aulas, según datos del MEP

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reporta que más de 18 mil estudiantes permanecen fuera del sistema educativo en 2025. Aunque la cifra es menor que la registrada en 2024, cuando se contabilizaron 21.066 casos, este año también hubo una reducción en la matrícula, por lo que la disminución no necesariamente refleja un menor abandono escolar.

Exclusión educativa

2024: 21.066 estudiantes

2025: 18.000 estudiantes

El problema se concentra en regiones específicas, siendo Liberia y Puntarenas las más afectadas, con porcentajes de exclusión por encima del promedio nacional:

Liberia: 3,6%

Puntarenas: 3,3%

Las principales causas del abandono escolar siguen siendo la pobreza, la necesidad de trabajar y la movilidad poblacional. En Liberia, más de mil estudiantes no concluyeron el curso lectivo, muchos obligados a priorizar ingresos ante la falta de oportunidades. En Puntarenas, factores como el desempleo, la violencia, el rezago educativo y la desintegración familiar agravan aún más la situación.

A nivel nacional, la exclusión golpea con mayor fuerza a jóvenes y adultos que intentan retomar sus estudios, pero no logran mantenerse en el sistema. Aunque el MEP aplica medidas de seguimiento, becas y programas de apoyo, la magnitud del problema evidencia que los esfuerzos aún no logran contener la exclusión de manera efectiva.