Más de 100 jóvenes del Caribe accederán a formación técnica y empleo

Más de 100 jóvenes en condición de vulnerabilidad de los cantones de Limón centro, Pococí, Siquirres y Matina podrán acceder a formación técnica certificada en áreas de alta demanda laboral, gracias a una iniciativa conjunta del Programa EMPLEATE , la estrategia BRETE y las Academias HHC – COVAO .

La oferta académica incluye especialidades como gestor de ventas, agente de servicio al cliente para centros de llamadas y asistente administrativo, diseñadas para responder a las necesidades actuales del mercado laboral.

El proceso contempla no solo capacitación técnica, sino también el desarrollo de habilidades socioemocionales, orientación laboral y vinculación directa con empresas.

Las capacitaciones se impartirán en modalidad 100% virtual, mediante clases en vivo y actividades guiadas, lo que facilita el acceso desde distintas comunidades de la región. Cada programa tendrá una duración de 406 horas, de las cuales 346 corresponden a formación técnica y 60 al fortalecimiento de habilidades para la empleabilidad.

El proceso de reclutamiento estará abierto hasta el 19 de junio, con requisitos como haber aprobado al menos el noveno año de secundaria y no participar en otra iniciativa del Programa Nacional de Empleo (PRONAE).