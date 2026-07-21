Marta Esquivel denuncia penalmente a contralora por aparente peculado

La diputada oficialista Marta Eugenia Esquivel presentó una denuncia penal contra la contralora general de la República, Marta Acosta, por el presunto delito de peculado de servicios.



Según la legisladora, la denuncia surge a raíz de una investigación relacionada con la licitación de 10 áreas de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social en 2024.

Esquivel sostiene que, tras agotarse la vía administrativa, la contralora, al parecer, dispuso que abogados de la División Jurídica de la institución representaran no solo a la Contraloría, sino también a funcionarios demandados a título personal en un proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo.



La congresista considera que esta actuación podría constituir un uso indebido de recursos públicos en beneficio de terceros, por lo que solicitó al Ministerio Público investigar la eventual responsabilidad penal de Marta Acosta y de otros funcionarios involucrados.



En respuesta, la Contraloría General de la República indicó, mediante un comunicado de prensa, que esta denuncia constituye una acción más contra la contralora, los funcionarios de la institución y la institucionalidad, por lo que aseguró que se referirá al caso únicamente dentro de los procedimientos y las vías legales correspondientes.

