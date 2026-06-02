María Jesús Prada es el nuevo rostro de '7 Días'

El programa de análisis periodístico 7 Días fortalece su equipo con la incorporación de María Jesús Prada Picado como nueva Jefa de Información y presentadora del espacio. En esta nueva etapa, la periodista asumirá la coordinación informativa del programa y se sumará a su presentación, aportando su experiencia en periodismo, liderazgo editorial y producción de contenidos multiplataforma.

Ella es una periodista costarricense con amplia trayectoria en televisión, radio y medios digitales. Hasta su nueva designación, se desempeñaba como Jefa de Información de Teletica.com, plataforma en la que lideró la estrategia editorial y el desarrollo informativo. También participó en la creación del informativo El Clic, ejerció como corresponsal en dos ediciones de la Copa Mundial de la FIFA y fue presentadora de espacios sobre emprendimiento en TD+.

Su vínculo con Teletica tiene un origen significativo: comenzó precisamente en 7 Días, cuando formó parte de investigaciones periodísticas de alto impacto. Entre ellas destaca una producción galardonada con el Premio Internacional ESET por una investigación sobre ciberseguridad.

También tuvo un papel destacado en 7 Días Radio, versión radiofónica del programa televisivo.

En el ámbito académico, Prada Picado es graduada de la Universidad Pepperdine, en California, y cuenta con una maestría en Periodismo por la Escuela de Periodismo UAM–El País, en Madrid, España. Asimismo, fue certificada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en comunicación periodística para la paz.

A lo largo de su carrera ha desarrollado proyectos periodísticos en Costa Rica, España y Medio Oriente, incluida una experiencia profesional en la redacción del diario El País, lo que le ha permitido consolidar una visión internacional y multiplataforma del ejercicio periodístico.

Esta incorporación se enmarca en el proceso de fortalecimiento permanente de los espacios informativos de Teletica y en su compromiso con la innovación, la excelencia periodística y el desarrollo de nuevos liderazgos dentro de la organización. La dirección del programa 7 Días continuará a cargo de Rodolfo González, mientras que Víctor Miranda seguirá como productor.