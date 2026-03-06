María Castillo: correr para derribar límites y encontrarse con lo infinito

Periodista: Bernal Fonseca



A los 67 años, María Castillo sigue descubriendo caminos nuevos. Literalmente. Oriunda de San Ramón, esta atleta ha convertido la montaña en su lugar de desafío, reflexión y libertad. Su historia forma parte del especial “Que nos llamen atrevidas” de Teletica, una producción que reúne testimonios de mujeres que decidieron romper las barreras que parecían impuestas.

Durante muchos años, María dedicó su vida por completo a la crianza de sus hijos. El deporte no formaba parte de su rutina hasta que, hace 25 años, una amiga la invitó a participar en una corrida de carretera. Aquella invitación cambió su historia.

Lo que comenzó como una experiencia ocasional pronto se convirtió en una pasión. María empezó a participar en distintas competencias de atletismo de ruta, probándose cada fin de semana en nuevos recorridos y, con el tiempo, acumulando múltiples victorias en su categoría.

Pero su espíritu inquieto pedía algo más.

Ese siguiente paso apareció cuando conoció el trail running, la modalidad de carrera en montaña. El contacto con la naturaleza y el reto físico de los terrenos irregulares la atraparon de inmediato. Para María, la montaña se transformó en mucho más que un escenario deportivo: se convirtió en un espacio de conexión espiritual.

En medio de senderos, cumbres y largas travesías, encontró una forma de conectarse con Dios y con la inmensidad de la naturaleza. Desde entonces, cada carrera es también una experiencia espiritual.

Hoy, distancias de 50 o 60 kilómetros no representan un desafío extraordinario para ella. Está acostumbrada a recorrer trayectos aún más largos, como ultradistancias, impulsada no solo por la competencia, sino por el deseo de permanecer más tiempo en la montaña.

Su perseverancia la ha llevado a representar a Costa Rica en diferentes países, destacando su segundo lugar panamericano en el Sky Running Panamericano de Venezuela, uno de los logros más importantes de su trayectoria deportiva.

Dentro de la comunidad del trail en Costa Rica, María Castillo es vista como un símbolo. No solo por sus resultados, sino por su determinación, su constancia y un espíritu que parece no reconocer límites.

Su historia recuerda algo simple pero poderoso: nunca es tarde para empezar a correr detrás de aquello que nos hace sentir vivos. En su caso, ese camino se encuentra entre montañas, donde cada paso es también una forma de fe.

