Marcha universitaria en defensa del FEES colapsa San Pedro

Estudiantes, docentes y autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) se movilizaron la mañana de este 24 de abril en defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027, en una protesta que se concentra en la Fuente de la Hispanidad, San Pedro.



La marcha inició a las 10 a. m. en la sede Rodrigo Facio, donde los manifestantes recorrieron la milla universitaria antes de salir a las calles y avanzar hasta este punto emblemático, donde permanecieron por algunos minutos antes de regresar al campus.



La protesta surge como respuesta a la negativa del Gobierno de aumentar el traslado del FEES para el 2027, planteamiento que ha sido rechazado por sectores universitarios, quienes consideran que pone en riesgo la educación superior pública.



El rector de la UCR, Carlos Araya, señaló que la manifestación es legítima en el contexto actual (ver video adjunto en la portada).

​“Cuando las condiciones en un país son normales no hace falta salir a la calle, pero cuando son atípicas y la institucionalidad y la educación corren riesgo, la protesta social es un mecanismo absolutamente válido en un sistema democrático”, afirmó.

Desde el movimiento estudiantil, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR), Mariel Rojas, calificó la propuesta gubernamental como “inaceptable en toda su dimensión política, económica y social”.

​“La negociación ha sido completamente unilateral e impuesta. El presupuesto universitario tiene que crecer, es un derecho constitucional”, expresó.

En la misma línea, el secretario de la FEUCR, Josué Correa, enfatizó la importancia de la movilización.

“Si tenemos una propuesta del 0%, las condiciones ameritan que estemos en las calles. Es un momento histórico dentro de la Semana Universitaria”, indicó.

Por su parte, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, quien lidera la Comisión de Enlace, reiteró que este tipo de manifestaciones son normales en el contexto de negociación, aunque el Gobierno mantiene su postura de no aumentar el presupuesto.



Durante la manifestación, oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito se desplazaron a la zona para regular el paso vehicular, mientras los estudiantes dieron vueltas alrededor de la rotonda antes de emprender el regreso hacia la universidad.



Paralelamente, la toma del edificio de la Rectoría de la UCR se mantiene. Según indicó el rector Araya, se espera que en horas de la tarde se retomen conversaciones con los estudiantes, quienes deberán definir en la asamblea universitaria si continúan con la ocupación, incluso durante el fin de semana.



Las autoridades recomiendan a los conductores que transitan por San Pedro tomar rutas alternas ante la presencia de la manifestación.





