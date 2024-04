Marcha del próximo miércoles: “Si hacemos este chop suey bien condimentado, el Gobierno va a tener que escucharnos”

El Frente Nacional de Lucha (FNL) colectivo que agrupa a 65 organizaciones sociales, convocó a una “movilización popular” para el próximo miércoles.



Como demandas, el grupo enumeró 11 consignas, que abordan desde temas ambientales, hasta relacionados con la conservación de la democracia.



En el pasado, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, calificó de “chop suey” a un movimiento similar, en virtud de la diversidad de planteamientos.



Por ello es que, desde la organización de la marcha prevista para arrancar a las 9:00 a. m. en el Parque de La Merced, en San José, justifican la variedad de temáticas.



“Leemos y escuchamos quejas de los vecinos: ‘no puedo atender a mis papás’, ‘no pude bañar al chiquito para ir a la escuela’, ‘no tengo agua para poder realizar el almuerzo’, ‘la casa la tengo sucia porque hace seis días no tengo agua’.



“Están bien todas esas quejas que realizan, pero si nos juntamos todos, si nos unimos todos y si hacemos este chop suey bien condimentado, ese Gobierno va a tener que escucharnos y va a tener que cambiar de actitud. Va a tener que responder y comerse todas estas broncas que son causadas por ellos”, expuso el representante de la Comisión Intercantonal de Defensa del Agua, David Contreras, en conferencia de prensa.



Por su parte, el dirigente de la Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (Undeca), Deivis Ovares, abogó porque el mandatario tienda puentes en vez de dinamitarlos, como en el pasado lo refirió Chaves.



En esa línea se manifestó Natalia Solís, de Unidos por la Caja, al tiempo que aunó que espera que “este sea el primer paso a buscar una alianza real entre todos los sectores populares”.



“Yo creo que todos los sectores de la sociedad tenemos algo en común, que es un Ejecutivo que está imponiendo políticas neoliberales en todos los sectores de la sociedad. Entonces, obviamente puede parecer un chop suey, porque venimos de diferentes sectores sociales, pero todos estamos respondiendo a una política que es nacional y que se está aplicando en todos los sectores”, externó por su lado la Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON), Óscar Beita.



El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Jorge Cartín, abogó en cambio por hacer un llamado a la unidad de sectores e invitó a liderazgos de otras organizaciones a hacer a un lado sus diferencias y unirse al movimiento. En ese sentido, insistió en que se trata de una marcha “abierta”, por lo que cualquier ciudadano que se identifique con las consignas, puede asistir.



Luz verde



Jorge Cartín también anunció que todos los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia tienen permiso asistir al movimiento.



Resaltó que para una marcha el año pasado, se les concedió el aval al personal para participar. Luego, solicitaron un segundo permiso que también les fue brindado.



No obstante, en esa oportunidad, también se les refirió la circular de 135-2016 de la Secretaría General del Poder Judicial, que establece que las jefaturas pueden dar a sus empleados permisos con goce de salario por hasta un día al mes por diferentes motivos, incluida su asistencia a “actividades de interés nacional”, según el acuerdo del Consejo Superior de la Corte, tomado el 19 de julio de 2016 al que Teletica.com tuvo acceso.



Pero para conceder los avales, esa jefatura deberá tomar las medidas del caso para minimizar una afectación de servicios.



Sobre el particular, este medio mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa del Poder Judicial.