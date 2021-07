Magistrados consideran que informe de exfiscala Emilia Navas fue hecho "a la carrera"

En la sesión de Corte Plena, este lunes, los magistrados consideraron que el informe de labores que entregó la exfiscala general de la República, Emilia Navas, está incompleto y tiene "anomalías".



Roxana Chacón, magistrada de la Sala Segunda, así como Rocío Rojas de la Sala Primera y Maureen Solís, magistrada suplente de la Sala Segunda, coinciden en que un informe final de gestión debe estar completo, es decir, con detalles de las labores realizadas y los resultados obtenidos.

“El informe no dice nada. No tiene análisis y en uno de sus párrafos dice que no puede indicar las partes ni cómo está el caso, me parece que no es un informe de gestión como lo pide la Contraloría General de la República”.