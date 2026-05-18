Lo que muchos ignoran sobre el dengue: hasta un vaso con cepillos puede ser peligroso

Recipientes que están dentro de nuestra casa, como las latas de atún, los floreros, o los vasos donde se colocan cepillos de dientes, pueden ser criaderos de dengue.

Los expertos recuerdan que el dengue se desarrolla no solo en el agua llovida que queda empozada en el patio, sino también en agua potable que podemos tener almacenada dentro de nuestras casas.

"Cualquier contenedor o depósito artificial que acumule agua sirve como criadero. Normalmente tenemos que pensar en recipientes o baldes que tenemos en el patio, pero también puede desarrollarse la larva en latas de atún o bebederos de agua de las mascotas", explicó Adrián Avendaño, vocero del Colegio de Microbiólogos de Costa Rica.

El Ministerio de Salud contabiliza 899 casos de dengue, siendo San José la provincia con la mayor cantidad de enfermos. Además, se reportan 13 pacientes con signos de alarma.



"El paciente empieza a tener fiebres continuas, sangrados pequeños y esto empieza a dar signos de que su cuadro grave", añadió el especialista.

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