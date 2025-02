Lo que antes era una broma escolar hoy puede convertirse en delito, advierte OIJ

Lo que antes se veía como simples bromas escolares ahora puede derivar en un proceso penal. El bullying, en cualquiera de sus formas, está bajo la lupa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que advierte sobre las graves consecuencias legales que enfrentan los agresores a partir de los 12 años.



Gerardo Gutiérrez, jefe de investigación de la Sección Penal Juvenil del OIJ de San José, explicó que el acoso escolar no solo queda dentro de los centros educativos, sino que se traslada a las calles y redes sociales.

"Las personas que sufren bullying pueden ser víctimas de agresión física, verbal y psicológica. Aunque la palabra 'bullying' no está tipificada en el Código Penal, esto no significa que no se investigue.