Lo más destacado de las últimas horas
Áreas de salud de Cartago abrirán servicio de emergencias para descongestionar el Max Peralta
El proceso de construcción del nuevo hospital de Cartago tomará al menos cuatro o cinco años más.
Divulgación de sondeo sobre intención de voto genera fricciones internas en UCR
Tan solo un día después de la publicación de la medición, la Escuela de Estadística hizo un fuerte cuestionamiento a su metodología y sus objetivos.
Pentágono dice que aviones de Venezuela sobrevolaron buque de EE. UU. en movimiento "provocador"
El martes, las fuerzas estadounidenses afirmaron haber destruido en el Caribe una embarcación que, según Washington, transportaba drogas desde Venezuela.
A lo largo de la historia Costa Rica ha marcado buenos goles ante Nicaragua
