

Áreas de salud de Cartago abrirán servicio de emergencias para descongestionar el Max Peralta

El proceso de construcción del nuevo hospital de Cartago tomará al menos cuatro o cinco años más.

https://www.teletica.com/nacional/areas-de-salud-de-cartago-abriran-servicio-de-emergencias-para-descongestionar-el-max-peralta_391845

Divulgación de sondeo sobre intención de voto genera fricciones internas en UCR

Tan solo un día después de la publicación de la medición, la Escuela de Estadística hizo un fuerte cuestionamiento a su metodología y sus objetivos.

https://www.teletica.com/politica/divulgacion-de-sondeo-sobre-intencion-de-voto-genera-fricciones-internas-en-ucr_391838

Pentágono dice que aviones de Venezuela sobrevolaron buque de EE. UU. en movimiento "provocador"

El martes, las fuerzas estadounidenses afirmaron haber destruido en el Caribe una embarcación que, según Washington, transportaba drogas desde Venezuela.

https://www.teletica.com/internacional/pentagono-dice-que-aviones-de-venezuela-sobrevolaron-buque-de-ee-uu-en-movimiento-provocador_391844

A lo largo de la historia Costa Rica ha marcado buenos goles ante Nicaragua

https://www.teletica.com/multimedia/a-lo-largo-de-la-historia-costa-rica-ha-marcado-buenos-goles-ante-nicaragua_123138





