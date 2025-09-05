Áreas de salud de Cartago abrirán servicio de emergencias para descongestionar el Max Peralta

Las áreas de salud de Cartago abrirán el servicio de Emergencias y consultas para descongestionar el Hospital Max Peralta.

Todo esto porque los 1.500 metros cuadrados dejaron de ser suficientes para atender a los 155.000 asegurados que llegan cada año.

El proceso de construcción del nuevo hospital de Cartago tomará al menos cuatro o cinco años más. Debido a esto, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) apuesta a una nueva estrategia para descongestionar los servicios del centro médico.

Los servicios de Emergencias que abrirán en las áreas de salud operarán para pacientes verdes, blancos y amarillos.

En el área de salud Cartago se atenderá todos los días de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. y en El Guarco será de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., mientras que los fines de semana y feriados de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Ambos servicios requerirán alquiler de edificios, equipamiento y personal.

Para esta primera fase, la Caja tendrá que invertir más de ¢1.009 millones de colones.

De acuerdo con la Caja, la atención en un servicio de Emergencias es de ¢148.616, mientras que en un área de salud se reduce a ¢91.134.