EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

Áreas de salud de Cartago abrirán servicio de emergencias para descongestionar el Max Peralta

El proceso de construcción del nuevo hospital de Cartago tomará al menos cuatro o cinco años más.

Por Gloriana Casasola Calderón |4 de septiembre de 2025, 22:18 PM

Las áreas de salud de Cartago abrirán el servicio de Emergencias y consultas para descongestionar el Hospital Max Peralta.

Todo esto porque los 1.500 metros cuadrados dejaron de ser suficientes para atender a los 155.000 asegurados que llegan cada año.

El proceso de construcción del nuevo hospital de Cartago tomará al menos cuatro o cinco años más. Debido a esto, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) apuesta a una nueva estrategia para descongestionar los servicios del centro médico.

Los servicios de Emergencias que abrirán en las áreas de salud operarán para pacientes verdes, blancos y amarillos.

En el área de salud Cartago se atenderá todos los días de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. y en El Guarco será de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., mientras que los fines de semana y feriados de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Ambos servicios requerirán alquiler de edificios, equipamiento y personal.

Para esta primera fase, la Caja tendrá que invertir más de ¢1.009 millones de colones.

De acuerdo con la Caja, la atención en un servicio de Emergencias es de ¢148.616, mientras que en un área de salud se reduce a ¢91.134.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas