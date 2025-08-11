Lluvias marcarán inicio de semana, advierte IMN

Para este inicio de semana, Costa Rica enfrentará un clima lluvioso, con lluvias que comenzarán en la mañana en el sector del Caribe y se extenderán durante la tarde principalmente a la vertiente del Pacífico, informaron los expertos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).



Juan Pablo Valverde, meteorólogo del IMN, explicó que el lunes se espera un incremento de nubosidad en la región Caribe durante la mañana, lo que favorecerá la presencia de lluvias dispersas hacia esta zona y hacia el este de la región norte del país (ver video adjunto de Telenoticias).

​“En específico para este lunes se tendrá la incursión de nubosidad en el Caribe en el periodo de la mañana con posibilidad de lluvias dispersas hacia dichas regiones y hacia el este de la zona norte”, detalló Valverde.



Para la tarde, la situación climática cambiará hacia el Pacífico, donde se desarrollarán nubosidades en toda la vertiente. Se prevén aguaceros localizados en las zonas montañosas del Pacífico Central y Pacífico Sur, así como lluvias en las áreas costeras.

Además, en el Valle Central se mantiene la probabilidad de aguaceros acompañados de actividad eléctrica hacia el centro y oeste del valle. En cuanto al Pacífico Norte, se espera que las condiciones lluviosas se mantengan especialmente en la región de la península.

El IMN recomienda a la población estar atenta a las condiciones cambiantes del clima y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a las lluvias intensas.

