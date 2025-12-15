Lluvias en pleno diciembre: IMN detalla efectos del empuje frío #6

Este lunes, el país amaneció bajo la influencia de un nuevo empuje frío, el cual ha provocado lluvias en diferentes regiones del territorio nacional desde tempranas horas.

Debido a este fenómeno, las condiciones lluviosas se mantendrán a lo largo del día.



De acuerdo con los expertos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se ha generado un mayor arrastre de humedad hacia el país. La Gran Área Metropolitana, así como las provincias de Cartago y Limón, reportan constantes precipitaciones.

“Desde el fin de semana habíamos anunciado el empuje frío #6, que transita por el centro del mar Caribe y que ha provocado un mayor arrastre de humedad hacia el territorio nacional. Por eso, desde la madrugada hemos observado lluvias no solo en Limón, sino también en Cartago y sectores del Valle Central. Prevemos que estas condiciones se mantengan durante este lunes, con una leve disminución en la intensidad de las lluvias en Limón durante la tarde”, explicó Juan Diego Naranjo, meteorólogo.

En cuanto a los vientos, hasta cerca de las 11 a. m. de este lunes se habían registrado ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora en el Valle Central, mientras que en zonas como la cordillera de Guanacaste se han alcanzado los 60 kilómetros por hora.



Las autoridades hacen un llamado a la precaución, ya que la persistencia de las lluvias podría generar inundaciones si estas condiciones se mantienen durante la semana. Según el IMN, el tiempo lluvioso en Limón se extendería incluso hasta parte del martes, con un cambio paulatino a partir del miércoles y una mejora más notable para jueves y viernes, cuando se prevén mañanas más soleadas en el Valle Central, aunque con posibilidad de lluvias cerca de la costa caribeña.



De momento, la Comisión Nacional de Emergencias no reporta incidentes asociados a estas condiciones. No obstante, se recomienda portar paraguas, abrigarse si va a salir de casa y extremar precauciones en carretera debido a las lluvias.