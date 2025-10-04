Lluvias colapsan Cambronero: dos carriles desaparecen tras hundimiento en la ruta

Lo que el viernes se reportaba como un hundimiento parcial en la Ruta 1, a la altura del sector conocido como la Vuelta del Cristo o Vuelta del Diablo, como la conocen los locales, en Cambronero, se transformó en un colapso total de la carretera durante las últimas horas.

El daño, que abarca aproximadamente 100 metros de extensión, se llevó por completo los dos carriles de la vía, dejando incomunicado este tramo que conecta San Ramón con Esparza.

Teletica.com consultó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sobre lo que ocurrirá en la carretera a partir de ahora y la intervención que deberán hacer los equipos de ingeniería; sin embargo, la consulta está en trámite al cierre de edición.

El sitio ya había sido escenario de desprendimientos y emergencias viales en años anteriores.

En este momento, hay dos rutas alternas disponibles según el tipo de vehículo en el que se desplace:

Vehículos livianos: Río Jesús – Piedra Blanca, con desvío hacia Guadalupe para salir a Esparza.

Vehículos pesados: Ruta 27.