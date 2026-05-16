Llega a Costa Rica el cuarto vuelo con migrantes deportados de EE. UU.

Llega a Costa Rica el cuarto vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos.



El vuelo ingresó el viernes por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.



Son 12 extranjeros: dos de Bolivia, uno de Chile, seis de nacionalidad china, uno de Francia y dos de la Isla de Madagascar.



En el grupo hay tres mujeres y nueve hombres, sin ninguna situación especial.



Todos están en un hotel, recibidos por miembros de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.



Les explicarán el procedimiento para aplicar por el programa de retorno voluntario asistido, para regresar a su país de origen.



Además de las opciones para su permanencia legal en Costa Rica.

