Licencia digital y exámenes teóricos virtuales pueden estar listos este año, asegura MOPT

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) avanza en la modernización del sistema de licencias de conducir. La institución ya inició el proceso para implementar la licencia digital y las pruebas teóricas en modalidad virtual.

El concurso para contratar al proveedor del servicio fue publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas y estará recibiendo ofertas hasta abril. De concretarse, el sistema podría entrar en funcionamiento durante el segundo semestre de este año.

La propuesta contempla una plataforma tecnológica completa que permita realizar exámenes teóricos de forma remota o presencial, con mecanismos de verificación de identidad y control antifraude.

Además, se busca implementar la licencia digital bajo un modelo similar a una billetera electrónica, que permita portar el documento desde el celular. El servicio también incluiría la emisión de licencias físicas integradas con la versión digital, con altos estándares de seguridad.

Según estimaciones del proyecto, la renovación de licencia tendría un costo cercano a ₡13.000, mientras que las pruebas teóricas rondarían los ₡5.000.

El contrato se plantea a diez años, con una inversión inicial superior a los 3 millones de dólares. Se proyecta que cada año se realicen más de 500.000 emisiones de licencias y más de 200.000 pruebas teóricas.

Este plan busca agilizar los trámites, aunque su implementación ya ha enfrentado retrasos en años anteriores.