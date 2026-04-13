Levantan restricción de moluscos tras cinco meses por marea roja en el Pacífico

Después de cinco meses de prohibición, las autoridades levantaron la restricción para la extracción y comercialización de moluscos en sectores del Pacífico costarricense, específicamente en Puntarenas y Guanacaste.

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) confirmó que ya no se registran niveles peligrosos de toxinas en los moluscos y que la actividad pesquera puede retomarse de manera segura.

La medida se había mantenido debido a la presencia de marea roja tóxica, fenómeno provocado por microalgas que generan toxinas capaces de acumularse en especies como ostras, almejas y mejillones. El consumo de estos productos contaminados puede provocar intoxicaciones, problemas gastrointestinales y otros problemas en la salud.

Además del riesgo sanitario, la restricción impactó fuertemente a las comunidades costeras que dependen de esta actividad económica, limitando la extracción y venta durante meses.

Aunque la prohibición ya fue levantada, las autoridades insisten en mantener la vigilancia y recomiendan consumir únicamente productos provenientes de puntos autorizados para garantizar la seguridad alimentaria.