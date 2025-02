Le decimos cómo, dónde y cuándo se podrá ver el “desfile de los 7 planetas” en Costa Rica

Durante esta semana, siete planetas del sistema solar, además de la Tierra, serán visibles al atardecer en el cielo costarricense, formando una aparente alineación sobre una imaginaria línea curva en el horizonte.

Aunque este fenómeno suele generar fascinación, no se trata de una alineación planetaria perfecta, sino de un agrupamiento.



Eric Sánchez Camacho, instructor del Planetario de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó a Teletica.com que este evento ocurre cuando varios planetas se ubican en un mismo sector del cielo, permitiendo su observación simultánea. Puede ocurrir con dos, tres, cuatro planetas… Lo curioso de esta ocasión es que son siete.

​"No es una alineación, sino un agrupamiento. Lo que sucede es que varios planetas están en el mismo lado del cielo, lo que permite ver casi todos los visibles a simple vista en un mismo momento", indicó Sánchez.

El experto destacó que este fenómeno no es regular, pero ocurre con cierta frecuencia a lo largo de las décadas. En esta ocasión, las condiciones climáticas favorecen su observación en Costa Rica debido a la temporada seca.



¿Cómo y cuándo observar el fenómeno?



Para apreciar mejor este espectáculo astronómico, se recomienda observar el cielo poco después del atardecer. En dirección oeste y cerca del horizonte, podrán distinguirse Mercurio y Saturno, aunque estos planetas serán los más difíciles de ver debido a su baja posición. Sánchez advierte que Saturno pronto dejará de ser visible, ya que pasará detrás del Sol.



Más arriba en el cielo, Venus resalta como el objeto más brillante de la noche, siendo tan luminoso que incluso puede distinguirse durante el día. En el cenit, casi en el punto más alto, Júpiter se verá como un punto blanco brillante. Hacia el este, cerca de las estrellas de la constelación de Géminis, Marte se podrá identificar por su característico color rojizo anaranjado.



Además, los planetas Urano y Neptuno también forman parte del agrupamiento, pero debido a su gran distancia solo pueden observarse con binoculares o telescopios.

​"El resto de los planetas pueden verse a simple vista como puntos brillantes en el cielo. Quienes tengan telescopios podrán ver detalles como los satélites de Júpiter o las fases de Venus", añadió Sánchez.

¿Cuándo se podrá ver?



El agrupamiento planetario será visible durante toda esta semana, justo después del atardecer. El mejor momento para observarlo será, aproximadamente, 15 a 30 minutos después de la puesta del sol, cuando los planetas más bajos en el horizonte aún puedan distinguirse antes de que desaparezcan de la vista. Júpiter y Marte, al estar más altos en el cielo, seguirán siendo visibles durante gran parte de la noche e incluso hasta la madrugada.



Un fenómeno que se repetirá, pero no de la misma forma



A pesar de la expectativa generada, este no será un evento único. Según Sánchez, fenómenos similares ocurren con cierta frecuencia, aunque no de manera idéntica. Para que sea exactamente el mismo fenómeno deberán pasar más de cien años.

​"Siempre habrá oportunidades de ver todos los planetas visibles en un mismo lado del cielo. Sin embargo, los agrupamientos varían en su orden y composición. En algunos casos, Júpiter o Marte estarán en posiciones distintas", explicó.

El instructor del Planetario UCR señaló que, aunque no tiene una fecha exacta para la próxima ocasión en que ocurra un fenómeno similar de agrupamiento, es poco probable que se repita este mismo año.

​"Júpiter y Marte seguirán siendo visibles durante la noche en los próximos meses, por lo que habría que esperar hasta el próximo año o el siguiente para otro agrupamiento", comentó.

Finalmente, aclaró que a diferencia de un eclipse, donde el momento del evento es preciso, el agrupamiento planetario no tiene una hora exacta para su observación, ya que los cuerpos celestes se desplazan de manera gradual en la bóveda celeste.



Este fenómeno representa una gran oportunidad para que aficionados a la astronomía y el público en general disfruten de una vista única del cielo nocturno costarricense. Con un horizonte despejado y algo de paciencia, cualquiera podrá maravillarse con la danza de los planetas en el firmamento.