Las nuevas medidas sanitarias que entrarán a regir este martes

A partir del primero de marzo, en Costa Rica estarán permitidas nuevamente las actividades deportivas, académicas, culturales, empresariales, discotecas, bares y restaurantes bajo ciertas especificaciones sanitarias.



La principal de estas especificaciones tiene que ver con el código QR de vacunación. Aquellos negocios que no lo soliciten podrán operar con un 50% del aforo y aplicará para las actividades del tipo deportivo, académico, cultural, empresarial, gastronómico y comercial.



Por otro lado, aquellos negocios que sí soliciten el código QR de vacunación podrán operar con un 100% de su aforo. En estos casos solo existe una salvedad, y es que cuando se trate de un evento social, el aforo no podrá sobrepasar las 200 personas.



En cuanto a cines y teatros, estos podrán abrir con un aforo de 500 personas, mientras que los salones de eventos sociales tendrán una capacidad autorizada de 100 personas.



El requisito del código QR únicamente será válido durante el mes de marzo, ya que, a partir de abril, el Gobierno permitirá que se realicen todas las actividades y eventos con un 100% del aforo sin requerir el código QR.



El Pase de Salud, un formulario requerido para todos los nacionales y extranjeros que ingresan a territorio nacional por vía aérea, terrestre o marítima, también dejará de ser un requisito a partir de este martes. Este documento estipulaba el pago de un seguro para los extranjeros no vacunados que también dejará de ser vigente.



La semana pasada, el jerarca de Turismo, Gustavo Alvarado, resaltó la importancia de usar la mascarilla, así como mantener el lavado de manos, el distanciamiento social y la vacunación. "Este levantamiento del "Pase de Salud" significa dar un paso adelante en este proceso de reactivación tan ansiada para el sector turístico costarricense", concluyó.



El otro paquete de medidas entrará a regir a partir del 7 de marzo, que será cuando se elimine la restricción vehicular sanitaria y cuando los negocios puedan volver a funcionar en su horario regular.



