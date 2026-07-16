Las dos caras de la moneda: ¿Vender el Banco de Costa Rica?

La iniciativa de vender el Banco de Costa Rica (BCR) sigue generando discusión y reacciones encontradas.

Para el exministro de Hacienda y actual diputado oficialista, Nogui Acosta, la venta de la entidad bancaria es una necesidad para el país.

"Vale $1.800 millones. Nos preguntamos si no es mejor utilizar eso en otro fin, que tenerlo invertido en una entidad que renta poco", dijo el legislador.

Acosta destacó que la venta, además, permitiría meter un nuevo competidor privado entre las entidades financieras que favorecería al consumidor.

Sin embargo, Jonathan Blanco, de la Unión de Empleados del BCR, fustiga la propuesta y afirma que no hay argumentos para vender la entidad.



"Sería un completo error vender un banco del Estado como el BCR. La mayoría de los bancos privados estarían presionando a nivel de tasa de interés, para que un único banco del Estado (Banco Nacional) no pueda regularizarlo", aseveró.

En la portada puede ver Las dos caras de la Moneda.