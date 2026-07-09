Las dos caras de la moneda: ¿Regular o no las plataformas digitales de transporte?

¿Deben regularse las plataformas digitales de transporte? Esa es la pregunta que hoy divide opiniones mientras el proyecto de ley para regular servicios como Uber y DiDi continúa avanzando en la Asamblea Legislativa.

La propuesta busca establecer un marco legal para el funcionamiento de las apps de movilidad y definir reglas tanto para las empresas como para los conductores.

Quienes respaldan la iniciativa aseguran que este mercado ha operado durante años sin una regulación específica. Desde el Foro Nacional de Taxistas sostienen que es necesario "nivelar la cancha" entre todos los prestadores del servicio y garantizar que las plataformas funcionen bajo la supervisión del Estado.

Por su parte, la Cámara de Comercio advierte que podría encarecer el servicio para casi dos millones de usuarios.



Vea Las dos caras de la moneda en el video adjunto.





