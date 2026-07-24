Las dos caras de la moneda: Reglamento del MEP reabre debate sobre apariencia y conducta

El nuevo Reglamento de Evaluación del Aprendizaje y de la Conducta del Ministerio de Educación Pública (MEP) incorporó cambios en la presentación personal y en la evaluación del comportamiento de los estudiantes de los centros educativos públicos.

Desde este año, el maquillaje, las uñas artificiales, los piercings visibles y los nuevos tatuajes están regulados, mientras que la conducta volvió a tener una calificación con peso académico.



Las disposiciones van más allá de esos aspectos. El reglamento también establece reglas sobre el uso de accesorios y el vello facial, al indicar que la barba y el bigote no deben cubrir el rostro de manera desproporcionada.

Para el MEP, estas medidas no buscan castigar ni limitar la expresión personal, sino fortalecer la disciplina, mejorar la convivencia y brindar más herramientas a los docentes para el desarrollo del proceso educativo.



El debate continúa abierto entre quienes consideran que estas reglas fortalecen la disciplina y quienes sostienen que la formación integral de los estudiantes debe centrarse en otros factores distintos a la apariencia personal.



Vea la sección Las dos caras de la moneda en el video adjunto.