Las dos caras de la moneda: ¿Minería a cielo abierto es la solución para Crucitas?

Crucitas, en la Zona Norte del país, enfrenta una situación crítica. Los coligalleros han generado graves daños ambientales en busca de oro, mientras que las autoridades no logran controlar la situación.



Según el Ministerio de Seguridad, solo en 2025, la devastación en esa zona de Cutris pasó de 900 a 3.000 hectáreas.



Contaminación, tráfico de personas y hasta el narcotráfico son partes de los problemas acarreados por la fiebre del oro. Debido a esto, el gobierno y la presidenta electa, Laura Fernández, urgen la aprobación de un proyecto para legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas.

El debate sobre la legalización de la minería a cielo abierto nuevamente está sobre la mesa y Telenoticias lo analiza en su sección: Las dos caras de la moneda.



¿Es realmente esta la solución?



Para los defensores de este plan, la situación es irreversible y solo queda sacar el oro. Para otros, la minería a cielo abierto es completamente inviable, y generaría daños incontables a los vecinos de la Zona Norte.



Uno de los puntos más polémicos del proyecto de ley para legalizar la minería es el royalty, como se conoce al porcentaje de ganancias que se quedaría en el país: este sería de apenas el 5%.



Repase la sección completa en el video adjunto.