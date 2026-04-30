Las dos caras de la moneda: ¿Especialistas extranjeros sin examen del Colegio de Médicos?

Un proyecto de ley pretende permitir que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) contrate especialistas del extranjero sin someterse al examen de incorporación al Colegio de Médicos.

La iniciativa, que fue presentada por la diputada María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), genera reacciones a favor y en contra. En esta nota le mostramos las dos caras de la moneda.

Solución

La legisladora explicó a Telenoticias que la contratación de estos médicos se daría solo cuando el Ministerio de Salud, como ente rector, declare escasez en el Seguro Social.

"Se va a permitir el ingreso, directo a trabajar en la CCSS, de médicos especialistas formados en países adscritos a la OCDE para garantizar calidad", aseguró.

Estos profesionales no se someterían al examen de incorporación del colegio profesional. Aquellos que pertenecen a países que no son de la OCDE, sí deberán rendir la prueba.

"El Colegio de Médicos, en el pasado, ha autorizado a médicos del extranjero trabajar en hospitales sin haberse colegiado, con un permiso especial. Estos médicos extranjeros han tenido excelentes evaluaciones de desempeño", añadió.

Un riesgo

Desde el Colegio de Médicos se oponen a la iniciativa y advierten un riesgo en omitir el examen profesional.

"Con este proyecto, los especialistas no serían evaluados y eso es un problema, porque no podríamos garantizarle a la población que cumplen con los requisitos para servir en temas de salud", dijo Elliott Garita, presidente del colegio.

El médico asegura que el problema de especialistas no es a nivel general en el país, es una situación interna de la CCSS.