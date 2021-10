"Las cosas que toca ya no se mojan": cirugía cambió vida de niña con sudoración extrema

“Apenas despertó de la operación, lo primero que hizo fue tocarse las manos, toda feliz porque ya no sudaba, los pies estaban secos, las manos también. A los días de estar recuperándose se sentía super rara de no estar mojada, pero está muy feliz porque las cosas que toca ya no se mojan, no tiene que andar siempre pendiente del pañito”, contó su mamá.