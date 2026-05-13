"La sal no solo está en el salero": Advierten por exceso de sodio en alimentos procesados

Nutricionistas advierten que gran parte de la sal que consumen los costarricenses proviene de alimentos procesados y ultraprocesados, y no del salero que tienen en su mesa.

En el marco de la Semana Mundial de Sensibilización sobre el Consumo de Sal, el Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica (CPN) hizo un llamado a la población para modificar hábitos alimentarios y proteger la salud.

La entidad pidió reducir el consumo de sodio para prevenir hipertensión, enfermedades cardiovasculares y otros padecimientos crónicos.



La campaña internacional se desarrolla del 11 al 17 de mayo. La iniciativa busca crear conciencia sobre las consecuencias del exceso de sal en la alimentación diaria.

La presidenta del CPN, Angie Jiménez, señaló que muchas personas consumen sodio en exceso sin percibirlo. Indicó que los principales responsables son los productos procesados y ultraprocesados.

“La sal no solo está en el salero. Gran parte del sodio que consumimos diariamente proviene de productos empacados, embutidos, salsas, snacks, sopas instantáneas y comidas rápidas. El problema es que este exceso se relaciona directamente con el aumento de hipertensión y enfermedades cardiovasculares”, afirmó Jiménez.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el consumo recomendado es menor a cinco gramos de sal al día.

Cinco gramos de sal al día equivalen, aproximadamente, a una cucharadita.

Especialistas advirtieron que muchas personas superan ese límite debido a hábitos cotidianos y al alto consumo de alimentos industrializados.





El CPN recomendó disminuir gradualmente la cantidad de sal en las comidas. También pidió revisar las etiquetas nutricionales para identificar productos altos en sodio.





Además, sugirió priorizar alimentos frescos y naturales. Otra recomendación consiste en utilizar hierbas y especias para dar sabor a las preparaciones.





“Pequeñas decisiones diarias pueden generar grandes beneficios para la salud. Reducir el consumo de sal ayuda a controlar la presión arterial, protege el corazón y disminuye el riesgo de enfermedades crónicas que afectan la calidad de vida de miles de personas”, agregó la nutricionista.





La organización también alertó sobre el aumento en el consumo de alimentos altamente procesados en hogares y centros educativos. Según el CPN, esta situación expone desde edades tempranas a niños y adolescentes a patrones de alimentación poco saludables.





“El paladar se educa. Si desde pequeños acostumbramos a los niños a comidas con exceso de sal, después será más difícil que acepten sabores naturales. Por eso es fundamental fortalecer la educación alimentaria y promover preparaciones caseras más saludables”, indicó Jiménez.





Finalmente, el Colegio de Profesionales en Nutrición instó a las familias a aprovechar esta semana de sensibilización para revisar hábitos de consumo y aplicar cambios sencillos que ayuden a prevenir enfermedades a largo plazo.



