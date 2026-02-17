La ruta de la presa: ¿Cómo llegó Costa Rica a tener uno de los peores tráficos del mundo?

La Uruca de San José, 6:00 a. m. Inicia el día. Las aves cantan, deslumbran los primeros rayos del sol y en el horizonte nacen las presas (vea video adjunto de Telenoticias).

Numbeo, una base de datos global y colaborativa, posicionó el año pasado a Costa Rica como la segunda nación con el peor tráfico del mundo, solo por debajo de Nigeria.

Aplicaciones de navegación como Waze estiman que un viaje entre el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), en Alajuela, y el Parque Metropolitano La Sabana, en Mata Redonda de San José, puede tardar una hora o más en “hora pico”. Es un viaje de apenas 15 kilómetros, eso quiere decir que el tráfico se mueve en promedio a 15 kilómetros por hora en el mejor de los casos: eventos como accidentes o vehículos detenidos colapsan aún más la carretera.

Pero, ¿por qué ocurren las presas? La respuesta se puede resumir de la siguiente manera: no son la enfermedad en sí, son solo el síntoma de carreteras y de un transporte público ineficiente.

La Uruca es el epicentro del caos vial capitalino. Lo que ocurre en ese punto colapsa también sus ramales.

¿Y qué llevó al país hasta este punto? ¿Cuándo fue que se normalizaron las presas? ¿Y por qué parece que cada día es peor?

La flota vehicular ha aumentado exponencialmente después de la pandemia del COVID-19. Este 2026, se pusieron al cobro 1.943.587 marchamos. Eso es un 3% más en comparación con el año anterior, y un 21% más comparado con hace cinco años.

¿Acaso las carreteras se están quedando pequeñas?

El uso de transporte público, como los autobuses, tiende a disminuir. Los números muestran que cada año baja la cantidad de pasajeros movilizados en bus. Durante 2025, el servicio fue utilizado 323 millones de veces. Eso significa un 19% menos que en 2022.

El servicio de tren se ha mantenido más estable. Solo el año pasado, esa modalidad transportó poco más de tres millones y medio de pasajeros. Pero no es continuo, solo ofrece el servicio en horas pico y es utilizado mucho menos que los autobuses.

Bajo este panorama, ¿cómo podemos aliviar las presas? Conozca las ideas y propuestas en la próxima entrega.