La respuesta de la Comisión de Arbitraje al testimonio del silbatero Diego Cantillo

Teletica.com dio a conocer este martes el testimonio del árbitro Diego Cantillo, quien contó que tuvo un accidente con una herramienta de corte eléctrico el pasado 11 de febrero que le provocó un corte en su brazo izquierdo y en su pecho. Necesitó de 10 puntadas internas y 25 externas.

Cantillo indicó que tras lo sucedido desde la Comisión de Arbitraje "no hay ningún tipo de acercamiento, no hay ningún tipo de apoyo, no he tenido ningún comentario de parte de él (Enrique Osses), ningún mensaje, ninguna llamada, ningún tipo de contacto, incluso cuando se dio el accidente hubo un problema con el teléfono y fui excluido de los grupos, no estoy en los grupos"

"Él (Osses) sabe quién soy yo, yo me he reunido con él, he hablado con él en innumerables veces en la oficina, nos hemos visto, tiene claro mi perfil; sin embargo, él no se ha acercado a decirme nada y yo creo que cuando uno es líder de un grupo, tiene personas y una persona sufre algo, creo que un buen líder se acerca y pregunta si hay algo que hacer, porque eso manda un mensaje para todos, diciendo aquí estoy para ustedes".

Sobre este tema, la Federación Costarricense de Fútbol indicó por medio del departamento de prensa que "hicimos llegar su consulta a la dirección de Arbitraje y nos indican que no estaban informados por parte del árbitro mencionado de la situación de su accidente. Antes de eso ya había fallado la prueba física a principio de año, y no se había reportado ni presentado desde enero anterior con la dirección de Arbitraje.



"De igual manera, le aclaramos que el señor Cantillo pertenece al plantel de árbitros de desarrollo, el cual está a cargo de los instructores Mario Araya y Edwin Medaglia, quienes tampoco reportan ninguna comunicación formal ni de él ni de su asociación arbitral sobre este caso".

Tras esa respuesta, este medio volvió a contactar al silbatero, quien respondió: "Hay un mal manejo del perfil de los árbitros porque a uno sí llaman y a otros no, gracias a Dios uno pude externar la situación".

