Árbitro Diego Cantillo da su testimonio: "Me accidenté y no recibí ningún mensaje ni llamada"

El árbitro Diego Cantillo, de 38 años, estaba en su casa el pasado 11 de febrero cuando sufrió un accidente con una herramienta de corte eléctrico que le provocó un corte en su brazo izquierdo y en su pecho. El resultado: 10 puntadas internas y 25 externas.

Cantillo estaba como árbitro de Primera División y Liga de Ascenso; sin embargo, para este torneo lo logró aprobar las pruebas físicas; posterior a eso, relata, se dio su accidente.

El réferi conversó con Teletica.com sobre su testimonio y cómo ha sentido el accionar de la Comisión de Arbitraje tras lo ocurrido.

"Me sucedió aquí en mi casa, yo estaba realizando unas mejoras en mi hogar y utilicé una herramienta que se me vino hacia el brazo y lo corté. Lastimosamente, es otro tema muy serio y que se ha venido dando con los años y no ha sido formalizado. Nosotros no tenemos ningún tipo de relación laboral con la Federación, entonces, más allá de yo informar o no informar sobre la incapacidad, a mí me toca irme para el hospital, venirme para mi casita, curarme yo solo y listo, porque no hay una formalidad, aunque hay jurisprudencia, porque todos los árbitros que se retiran, inclusive él (Enrique Osses) nos lo dijo a nosotros, vayan y denuncien. "Ya el Ministerio de Trabajo ha ejecutado resoluciones donde ha pagado, porque existe una relación laboral con la Federación, entonces todo mundo aboga eso, todo mundo aboga que al final del camino vamos a ir a pelear, a pedir una indemnización, porque fuimos a entrenamientos, capacitaciones, fuimos a muchos lugares y nunca nos han remunerado eso si no es por un partido que se nos asigna", comentó Cantillo.

Además, el réferi externó que tiene otras fuentes de ingresos diferentes al arbitraje y que lo que le causa tristeza e indignación es que ni Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, ni nadie se pusiera en contacto con él para ver cómo estaba.

"No hay ningún tipo de acercamiento, no hay ningún tipo de apoyo, no he tenido ningún comentario de parte de él (Osses), ningún mensaje, ninguna llamada, ningún tipo de contacto, incluso cuando se dio el accidente hubo un problema con el teléfono y fui excluido de los grupos, no estoy en los grupos.﻿ "Él (Osses) sabe quién soy yo, yo me he reunido con él, he hablado con él en innumerables veces en la oficina, nos hemos visto, tiene claro mi perfil; sin embargo, él no se ha acercado a decirme nada y yo creo que cuando uno es líder de un grupo, tiene personas y una persona sufre algo, creo que un buen líder se acerca y pregunta si hay algo que hacer, porque eso manda un mensaje para todos, diciendo aquí estoy para ustedes".

Otro detalle que Cantillo especificó es que actualmente está activo y dice tener pruebas "porque tengo los correos donde se me acredita para poder estar haciendo los informes por el sistema de las diferentes ligas que maneja la Federación, desde la Primera hasta liga menor, que es donde empiezan las fuerzas básicas del fútbol".

También, contó que "por una situación de fuerza mayor no me pude presentar a la prueba física que se me programó hace poco más de mes y medio, también después de eso tuve el accidente y ahorita estoy en un tema de recuperación, pero ya estoy retomando mis actividades físicas, gracias a Dios".

"Yo no recibí una llamada de nadie, a mí nadie me ha llamado más que uno que otro compañero, para decirme que se dieron cuenta del accidente, que esperan que esté bien. Actualmente, hay demasiados temas de habilidades blandas que creo que son importantes de tocar y más allá de la parte del rendimiento, que es de conocimiento público, porque errores van a haber y van a pasar cosas, yo quiero hablar de la parte humana que creo que bajo esta dirigencia no ha existido. El día que me pasó el accidente mi teléfono también falló y fui removido de los grupos y al día de hoy pues no he sido incorporado", añadió.

Sobre la prueba física que realizó, Cantillo dice que luego de realizarla pasó a formar parte de un Grupo C del arbitraje.

"Aquí lo que yo quiero hacer ver es que si a mí me pasó esto, que gracias a Dios tengo para salir adelante, no me quiero imaginar si a un compañero le pasa eso y solo vive del arbitraje, y que vayan a tomar una acción como nada más decir, dejémoslo fuera. No lo llamemos, no le preguntemos, nada más está fuera. Esa no es la forma en la que yo creo las personas deben de tratar a los seres humanos, que se esfuerzan", concluyó.

Sobre el tema, Teletica.com solicitó al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol una reacción de Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje. El correo se envió este lunes a las 8:54 a. m., pero al mediodía de este jueves aún no se ha recibido respuesta.