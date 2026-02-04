La lucha contra el cáncer en Costa Rica: una causa que nos involucra a todos

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, Costa Rica vuelve la mirada hacia una de las realidades más desafiantes de su sistema de salud y de su tejido social. El cáncer es hoy la segunda causa de muerte en el país y su impacto va mucho más allá del diagnóstico médico: afecta familias, comunidades y proyectos de vida.

Por ello, la lucha contra esta enfermedad requiere información, prevención, atención oportuna y acompañamiento constante.



En este contexto, diversas organizaciones de la sociedad civil han asumido un rol clave, llenando vacíos que el sistema de salud no siempre logra cubrir. Su labor abarca desde albergue y alimentación hasta apoyo emocional, educación y detección temprana, convirtiéndose en un sostén indispensable para pacientes y sus familias.



El diagnóstico de cáncer suele venir acompañado de miedo e incertidumbre. Parte del desafío es desmitificar la enfermedad y sus tratamientos, y comprender que ningún paciente debería enfrentar este proceso en soledad. Aquí, el trabajo de las ONG costarricenses resulta fundamental, al brindar un apoyo integral sin distinción de edad, condición socioeconómica o lugar de origen.

​Organizaciones que luchan todos los días como una red de apoyo

Costa Rica cuenta con organizaciones que atienden necesidades críticas y complementan la atención médica con humanidad y cercanía. Entre ellas destacan:

La Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil (ALCCI), la más grande en su categoría, cuya labor va más allá de la medicina. A través de su albergue cercano al Hospital Nacional de Niños, ofrece hospedaje, alimentación gratuita y apoyo psicosocial a familias que deben desplazarse desde zonas alejadas del país.



Proyecto Daniel ha puesto el foco en una población frecuentemente invisibilizada: adolescentes y jóvenes de entre 13 y 25 años. Mediante la remodelación de habitaciones en hospitales como México, San Juan de Dios y Calderón Guardia, han transformado espacios clínicos en entornos juveniles y dignos, beneficiando a cerca de 300 jóvenes cada mes.



Fundeso, organización pionera en la lucha contra el cáncer de mama, fue fundada por sobrevivientes y centra su trabajo en la detección temprana. Ofrece mamografías y ultrasonidos a precios subvencionados para mujeres que no pueden acceder a servicios privados ni esperar listas prolongadas en la Caja, además de programas de rehabilitación integral.



La Asociación Resurgir se ha convertido en un apoyo clave para pacientes adultos de zonas rurales, funcionando como albergue y hogar de paso para quienes deben trasladarse a San José o Alajuela para recibir tratamiento.



Estas iniciativas demuestran que la lucha contra el cáncer no se limita a curar, sino a acompañar, informar y prevenir. En el Día Mundial contra el Cáncer, el llamado es claro: fortalecer esta red de apoyo para que ningún paciente enfrente la enfermedad en soledad.



Desde Teletica, damos este paso con la convicción de sumar a esa red haciendo lo que mejor sabemos hacer: comunicar con propósito. Contar historias reales, visibilizar a quienes luchan todos los días, educar para la prevención y promover la atención temprana. Porque enfrentar el cáncer es una responsabilidad compartida y una causa que nos involucra a todos.



