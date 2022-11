Junta Directiva de la CCSS debe decidir este lunes sobre aumento salarial

Por Mariela Montero Salazar | 21 de noviembre de 2022, 14:35 PM

Este lunes 21 de noviembre vence el plazo que la Gerencia General de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dio a la Junta Directiva para que decida si anulará o no el incremento salarial de entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales para los funcionarios de la institución, aprobado el pasado mes de setiembre.

Esa dependencia señaló que el aumento se aplicaría de no haber un nuevo acuerdo. Así se lee en un oficio, firmado por el gerente general de la Caja, Roberto Cervantes, con fecha del 15 de noviembre anterior.



En el documento se indica que, actualmente, no existe fundamento jurídico para no ejecutar lo dispuesto en el artículo 3° de la sesión No. 9277, cuando se aprobó el incremento, y que la fecha límite para ejecutarlo es el 21 de noviembre de 2022.

Ante consultas de Teletica.com, desde el departamento de Comunicación de la CCSS se indicó que la Junta Directiva retomaría esta discusión durante una sesión prevista para este lunes a las 5 p. m.

La semana anterior, la Contraloría General de la República se separó del debate, al reconocer que no era un tema sobre el que le correspondiera pronunciarse.

"La Contraloría considera que la consulta formulada refiere a decisiones que ya han sido adoptadas por la Caja Costarricense de Seguro Social, que a su vez involucran temas para los cuales ya cuentan ellos con criterios emitidos por la Sala Constitucional, el Ministerio de Hacienda y la asesoría interna legal", explicó la vocera del ente contralor, Mariela Azofeifa.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE-Afines), Lenin Hernández, dijo que celebraban la respuesta de la Contraloría, ya que para ellos significaba que la CCSS deberá aplicar el reajuste salarial.

"En esta sesión de Junta Directiva, en la Caja consideramos que no va a ocurrir nada extraordinario que trate de anular o suspender el ajuste salarial y pago retroactivo. Recordemos que los criterios del Poder Ejecutivo, poco a poco, se han ido debilitando. Así las cosas, lo único que le corresponde a la Junta es decidir el día en que se va a honrar esta deuda", agregó Hernández.

El debate sobre le aumento salarial de los funcionarios inició hace tres meses, cuando la Junta Directiva aprobó el ajuste, lo que causó la destitución del entonces presidente de la CCSS, Álvaro Ramos.