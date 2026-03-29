Juicio contra Celso Gamboa ya tiene fecha

El inicio del juicio en Estados Unidos contra el exmagistrado Celso Gamboa ya tiene fecha.

La Corte del Distrito Este de Texas fijó para el próximo 1.° de junio la audiencia para la selección del jurado que estará a cargo del proceso judicial contra el costarricense, extraditado la semana pasada hacia el país del norte para enfrentar a la justicia por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

Según el récord judicial, al cual Teletica.com tuvo acceso, está previsto que ese día tanto la defensa como la Fiscalía conozcan al panel de 12 personas que conformarán el jurado.

Se trata de 12 ciudadanos del distrito seleccionados de manera aleatoria. Ambas partes podrán pedir que se recuse hasta un máximo de cuatro personas (cada uno).

Superada esa etapa, y con la conformación en firme, el jurado escuchará los hechos que se la acusan a Gamboa.

La elección del jurado es el primer paso del juicio, por lo que a partir de ese día se dará por iniciado formalmente.

Lo último que se sabe es que la abogada que originalmente se le asignó al exmagistrado, Sarah Jacobs, se retiró el proceso, por lo que deberá asignársele una nueva representación.