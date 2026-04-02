Jubilados del Magisterio piden a diputados avanzar proyecto para descongelar pensiones

Los jubilados del Magisterio Nacional solicitan a los diputados avanzar sin más retrasos en el proyecto de ley que busca descongelar sus pensiones.



Estas personas piden a la Asamblea Legislativa no seguir esperando más y avanzar ante el impacto que ha tenido el aumento en el costo de la vida sobre sus ingresos.



Estos ingresos se mantienen congelados desde el 2020, mientras el costo de vida ha seguido en aumento.



La iniciativa beneficiaría a cerca del 90% de las personas pensionadas del régimen transitorio de reparto.

