Joven denuncia que se lanzó de carro tras ser hostigada por conductor de Uber

Una joven denunció que se tuvo que lanzar desde un vehículo en movimiento tras ser hostigada por el conductor de Uber que la transportaba.



Se trataba de un recorrido de rutina de Escazú a La Sabana, pero el viaje terminó siendo una pesadilla para esta joven de 19 años.

Ella tomó un Uber a eso de las 5:20 de la tarde del pasado miércoles y, según relató a Telenoticias, desde que abordó el vehículo, el conductor de la plataforma empezó a hostigarla y hacerle preguntas personales e incómodas.

"Apenas me monto, el conductor empieza a preguntarme si la casa de donde salí es donde vivo, que quien vive conmigo, que cuando estoy sola, que si siempre tengo que ir a entrenar, que cuántas personas me estaban esperando", contó Maripaz Mora.

Las preguntas siguieron y a pocos kilómetros de llegar al destino, el conductor decidió cambiar la ruta del viaje. Fue ahí donde el temor llevó a la joven a lanzarse del vehículo.

"Vamos subiendo ya por La Sabana y me dice que él no va a agarrar la ruta, que necesita hacer un desvío por la casa de él, pero yo ya no aguanto más, ya estaba demasiado nerviosa y él demasiado enojado. Lo que hago es tirarme del carro y él me dice que para donde voy, que dónde entreno yo y a qué hora salgo", añadió la joven.