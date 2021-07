Joven denuncia que le negaron dosis anticovid porque aparece vacunado en Guanacaste

Un vecino de Guadalupe denuncia que en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le negaron la dosis contra COVID-19 porque ya aparece vacunado en Guanacaste.



Cuando habilitaron la inmunización para mayores de 20 años, doña Jéssica Mayers acompañó a su hijo a vacunarse en el Walmart de Guadalupe, pero se encontró con esa sorpresa.



Malcon Mackey Frago es el afectado. Como le dijeron que ya estaba vacunado, tomó una fotografía del sistema: ahí se aprecia que supuestamente se vacunó en el Área de Salud de Santa Cruz de Guanacaste, el 20 de julio, con una dosis de Pfizer (ver video adjunto).

“Imposible, nosotros no hemos ido a Santa Cruz, no somos de Santa Cruz”, dijo su mamá.



No hay una explicación de lo ocurrido, por el momento al afectado se le negó la vacuna. La oficina de prensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indicó a Telenoticias que está revisando el caso para ofrecer una respuesta.