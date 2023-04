Joven con Síndrome de Down cumple su sueño de ser camarógrafo de Telenoticias

“Cuando nació si fue muy impactante porque a uno le dicen un niño con Síndrome de Down y se viene a la mente un vegetal que no va a poder hacer nada, pero gracias a Dios busqué mucha ayuda y me apareció ayuda por todo lado y desde pequeñito lo empecé a meter en estimulación, luego se le enseñó a hablar, a comer y a ir al baño. Siempre quiso ser camarógrafo”, comentó Mayra Chanto, madre de José.