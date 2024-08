Joven agradece a La Negrita por su salud: “Estaba agonizando y la Virgen me sacó de ahí”

María Gabriela Boza Castillo es un testimonio vivo de los milagros de la Virgen de Los Ángeles.



En el marco del 2 de agosto, Día de la Patrona de Costa Rica, Teletica.com conversó con Boza, quien narró cómo su fe y las oraciones de su familia le permiten hoy estar con vida.

​"Básicamente, yo estaba trabajando en Guápiles, tenía muchísimo trabajo y una tos que no se me quitaba. Llevaba días así, por no decir que meses, hasta que un día mi jefa me dijo: 'Gaby, no la puedo tener aquí así, vaya y se revisa'. Fui al médico, me hicieron prueba de COVID, yo no le di importancia, pensé que todo estaba bien, pero la tos no se iba, yo seguía mal. Recuerdo que un día fui a Emergencias del Hospital San Carlos porque me faltaba el aire y me mandaron unas nebulizaciones y una placa. Cuando estuvo el resultado de la placa, el muchacho que me atendía tenía cara de susto y ahí yo pensé: ay no, algo anda mal. Llegó el doctor y en ese momento cambió mi vida, me dijo que tenía un tumor gigante en el pulmón y vamos a atenderlo de inmediato. El doctor me decía que llamara a mi mamá, pero me asustaba su reacción, que le pasara algo. Lo primero que pregunté fue si era cáncer y el doctor solo me respondió que tenía que hacer biopsia, fue un 13 de agosto de 2022, no lo olvido.

"Ya tenía 19 días de estar internada, esperando una cama en el Hospital México, estaba en el Hospital San Carlos porque soy de ahí y en ese punto no entendía lo que pasaba, solo quería irme para mi casa. Los médicos pensaban que era cáncer, me trataban como si fuera cáncer, pero las biopsias eran negativas. El doctor me decía que fuera fuerte, positiva, que yo soy una mujer joven, pero todo parecía empeorar", recordó.