Joel Campbell: "Yo me eché a medio país encima por ir a la Liga y perdí la Selección"

El futbolista﻿ Joel Campbell habló por primera vez desde su salida de Alajuelense﻿ y conversó ampliamente sobre su carrera deportiva durante una entrevista en el programa El Mundialito.

El atacante se refirió a su rendimiento en el club rojinegro, explicó los motivos por los cuales no estampó su firma con Saprissa y detalló las razones detrás de su llegada a la Liga. También abordó temas relacionados con la Selección Nacional.

Campbell señaló haber puesto a medio país en su contra tras convertirse en figura manuda y aseguró haber perdido la oportunidad de mantenerse en la Tricolor.

"Yo me eché a medio país encima por ir a la Liga y yo perdí la Selección por haber firmado con la Liga. Así se lo pongo. Eso fue muy evidente por la prensa, pero es parte de", expresó.

Además, Joel responsabilizó a la prensa por los cuestionamientos hacia su desempeño y afirmó considerar a la mayoría de los periodistas seguidores de Saprissa.

"Hubo momentos muy buenos, mi primer año fue muy bueno aunque no pudimos quedar campeones. Alrededor mío siempre hubo esa polémica de la Liga, Saprissa, para nadie es un secreto que el 90% de los periodistas son saprissistas, entonces no siempre iban hablar bien mío (...) Sé mi capacidad, lo que puedo dar, pero muchas veces fueron injustos conmigo. Porque ya no mi criticaban por lo que hacía en la cancha, ya iban al cuerpo.Yo nunca digo nada, porque respeto las decisiones u opiniones de todo el mundo. Lo que hago es quedarme callado", añadió.

Otro aspecto aclarado por el jugador radica en las propuestas recibidas de Saprissa y Alajuelense para regresar al país.

Según explicó, ambas fueron "las mismas", pero la diferencia surgió a partir del trato brindado por los presidentes de cada institución: Joseph Joseph en Alajuelense y Juan Carlos Rojas en el conjunto morado.

"Las ofertas de Saprissa y Alajuelense eran las mismas, no tiene nada que ver el dinero. Yo nunca me he movido por dinero", afirmó.

Respecto a su futuro, el futbolista manifestó contar con algunas alternativas para continuar su carrera profesional.