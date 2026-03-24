Jefe de Cirugías del Calderón se disculpa por declaración sobre "delito organizado"

El jefe de Cirugías del Hospital Rafael Ángel Calderón, Rodrigo Chamorro, se disculpó públicamente por las declaraciones que dio el jueves pasado, en las que atribuyó al personal de su servicio la supuesta comisión de un "delito organizado", por aparentes abusos con los permisos otorgados a funcionarios para citas de familiares.

Mediante un video, colgado la tarde de este martes en las redes sociales del centro médico, el doctor reconoció haber cometido un error al generalizar sus manifestaciones durante una participación en el control interno de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Sus palabras se dieron el jueves anterior, aunque adquirieron relevancia hasta cuatro días después, cuando Telenoticias dio a conocer lo sucedido en aquella sesión.

"Por este medio ofrezco una disculpa pública al personal de sala de operaciones del hospital Calderón. Durante mi comparecencia ante la Junta Directiva, el pasado jueves 19 de marzo, en el espacio de control interno, cometí el error de no precisar que las situaciones señaladas en relación con presuntos abusos del artículo 46, no correspondían a la totalidad del personal, sino únicamente a casos específicos. Reconozco que dicha omisión pudo generar una percepción generalizada, que no es justa ni correcta. Por ello reitero mis disculpas. "Reafirmo mi respeto hacia el equipo de sala de operaciones y su labor, así como mi compromiso con una comunicación responsable, objetiva y basada en hechos debidamente individualizados", indicó Chamorro.

El audiovisual llega después de que el personal de sala de operaciones amaneciera en paro la mañana de este martes y de que el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, adelantara que iba a querellar al funcionario.

Tan solo un día antes, el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), Lenín Hernández, criticara lo general de las manifestaciones del jefe de Cirugías.

"Lo que se presentó fue una situación de tensión derivada de manifestaciones internas tras comentarios relacionados con la normativa laboral. Es importante aclarar que no existe ninguna situación de delito organizado en este centro. "En este momento el incidente está totalmente controlado. No hay afectación a pacientes ni a la operación del centro. Estamos abordando el tema por las vías institucionales correspondientes, promoviendo el diálogo y el respeto", señaló a Teletica.com la director del centro médico, Tania Jiménez.

La vocera garantizó que los 21 quirófanos previstos para funcionar la tarde de este martes operaban con normalidad al cierre de esta publicación.

El comentario por el que ahora se disculpa Chamorro tenía que ver justamente con cómo día a día, el establecimiento de salud se ve en la obligación de cerrar entre tres y cuatro salas por falta de personal, en el tanto que estos presuntamente coordinaban para tomar jornadas extraordinarias y descansar mediante figuras contemplada en la Normativa de Relaciones Laborales en las jornadas ordinarias.

Producto de lo anterior, el mismo día que se dieron las manifestaciones, la Junta Directiva aprobó una reforma para regular ese tipo de permisos y limitar únicamente al tiempo de la cita.

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